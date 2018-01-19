Новый метод поможет восстановить слух

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали препарат для людей с нарушениями слуха - ингибитор гамма-секретазы. Он вводится прямо в ухо. В настоящее время новое средство проходит клинические испытания. В них участвуют 24 пациента, частично потерявших слух почти 10 лет назад, сообщает The Deccan Chronicle.Специалисты надеются, что препарат простимулирует рост новых волосковых клеток (слуховых рецепторов) в ухе. Благодаря этому у участников испытаний слух может восстановиться. Пока исследователи сомневаются в биодоступности препарата. Чтобы подействовать, он должен оставаться во внутреннем ухе достаточно долго.Безопасность нового препарата уже доказана. Испытания для оценки его эффективности могут начаться через несколько месяцев. Напомним: недавно генетикам удалось решить проблему прогрессирующей глухоты с помощью системы редактирования генома CRISPR. Эта методика позволит вылечить людей с определенными формами наследственной глухоты.