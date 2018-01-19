Новый метод поможет восстановить слух
Специалисты надеются, что препарат простимулирует рост новых волосковых клеток (слуховых рецепторов) в ухе. Благодаря этому у участников испытаний слух может восстановиться. Пока исследователи сомневаются в биодоступности препарата. Чтобы подействовать, он должен оставаться во внутреннем ухе достаточно долго.
Безопасность нового препарата уже доказана. Испытания для оценки его эффективности могут начаться через несколько месяцев. Напомним: недавно генетикам удалось решить проблему прогрессирующей глухоты с помощью системы редактирования генома CRISPR. Эта методика позволит вылечить людей с определенными формами наследственной глухоты.
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