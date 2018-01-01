Как питаться тортами и не толстеть?

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Как есть углеводистую пищу и не толстеть? Этот животрепещущий вопрос волнует миллионы людей по всему миру. И недавно ученые дали на него ответ.Оказывается, кушать сладкое или мучное и не набирать лишние кило просто. Стоит всего-то есть продукты в определенное время. Идеальное время для употребления жирной и углеводистой пищи — перед основным ужином, так как вечером это вызывает меньшие скачки уровня глюкозы в крови.В общем, вывод ученых прост: кушайте тортики вечером перед ужином. Это убережет вас от перепадов глюкозы в крови, значит, вам не захочется вскоре снова что-нибудь съесть. Следовательно, вы съедите меньше, чем могли бы сделать это утром, страдая от резкого голода из-за скачков уровня глюкозы.