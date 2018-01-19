Эти пять способов уберегут вас от преждевременного старения

Генетики поделились новыми рекомендациями относительно того, как сохранить свою молодость и не постареть раньше времени.Ученые сотни лет пытаются создать эликсир молодости, но пока что одного единственного препарата, который мог бы остановить естественное старение организма человека, так и не сотворили. Зато, генетики утверждают, что каждый из нас может сам повлиять на свое тело, внутренние органы, сердце и кровеносную систему, не позволяя им стареть, только для этого потребуется приложить усилия.Оказывается, человек стареет из-за того, что на окончаниях его хромосом сокращаются в размере теломеры. С каждым годом хромосомы становятся все меньше и меньше, а человек в это время начинает наблюдать за серьезными, хоть и постепенными, изменениями в своей внешности и в том, как он себя чувствует.Многим мужчинам и женщинам периодически тяжело выбраться из стрессовой ситуации, которая отобрала хорошее настроение, смысл в жизни, силы и так далее. В таком состоянии они думают, что ситуация безысходная, но на самом деле, проблему, которая загнала вас в угол, нужно решать, причем немедленно. Помните, выход есть всегда и только от вас зависит как быстро вы его найдете. У страдающих и вечно жалующихся людей, согласно выводам ученых, хромосомы намного быстрее уменьшаются, то есть старость наступает тоже раньше, чем должна была бы.Как правило, у обеспеченных людей уровень кортизола в крови низок, а длина хромосом достаточная для того, чтобы первые морщинки появились, когда им уже далеко за 40.Вам не нужно менять религию или изучать что-то новое, ходить к специалистам и так далее. Просто выделите 10-15 минут в день для того, чтобы побыть в полной тишине с закрытыми глазами и в спокойном состоянии, сидя в удобной позе, и подумать о чем-то прекрасном, что будет вас умиротворять. У регулярно медитирующих людей размер хромосом больше, чем у тех, кто этого не делает, так говорят ученые, проводившие исследование.Для ощущения счастья, нужности, социального благополучия, что само собой не позволяет хромосомам меняться в размере, необходимо регулярно общаться с разными людьми, которые вам приятны и вы им тоже, а также у вас есть совместные темы для разговоров.Ученые утверждают, что люди, которые имеют лучшего друга/подругу на протяжение долгих лет, и те, кто состоит в браке долгие годы, имеют шанс подольше оставаться молодыми, так как теломеры на хромосомах укорачиваются очень медленно.Нет ничего сложного в том, чтобы следовать указаниям ученых, тем более, что на кону стоит ваша молодость, здоровье и красота.