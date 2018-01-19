Этот орган реагирует на то, что вам снится

Ученые провели исследования, проследив за движением глаз и размерами зрачков у спящих мышей. Оказалось, что во время сна они то и дело меняются.Данные исследования были опубликованы в журнале Current Biology.«Мы обнаружили, что зрачки ритмическим образом сужаются и расширяются во время сна. Изменения почти идеально совпадают с тем, как меняется уровень активности мозга, что говорит о том, что размеры зрачков отражают текущую фазу сна — чем они меньше, тем глубже сон», — рассказал Дэниел Хубер из Университета Женевы.По словам исследователей, известны два типа сна — быстрый и медленный. Они постоянно друг с другом чередуются. Когда человек засыпает, наступает фаза медленного сна. Во время неё организм постепенно отключается и восстанавливает силы.Во время быстрого сна тело переключается в рабочий режим, при этом оно остаётся неподвижным. Дело в том, что все мускулы отключаются ради безопасности. Во время этой фазы глаза движутся хаотично, и во время неё люди видят самые яркие сны.Во время фазы медленного сна зрачок сужается. Эксперты уверены, что это связано с консолидацией воспоминаний и их переносом в долгосрочную память. Данному процессу, как подчёркивается, может мешать даже свет.«Расхожее представление о том, что глаза являются "вратами души", может быть правдой даже во время сна, когда наши веки закрыты. Зрачки продолжают играть важную роль в работе нервной системы во время сна, блокируя внешние сигналы», — отметил учёный Озге Юзгеч.Исследователи полагают, что крысы и птицы могут видеть сны. Ранее это считалось исключительным преимуществом человека. Дело в том, что у грызунов также меняются размеры и положение значка во время сна.