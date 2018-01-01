Новый анализ крови диагностирует рак
Точнее всего можно диагностировать рак простаты. Данный анализ поможет пациентам избежать необходимости проводить процедуру биопсии, которая является достаточно неприятной процедурой.
В данный момент ученые не говорят о том, насколько точно новый анализ крови способен выявить рак. Каждый организм человека является уникальным и индивидуальным, поэтому определить, в каком количестве присутствует антиген, почти нереально.
Но этот метод диагностирования онкологии точно нужен больницам и врачам, так как на сегодняшний день есть только один метод — это биопсия.
Ученые провели эксперимент с анализом крови. Но в будущем авторы работы планируют провести еще несколько исследований, в котором примут участие примерно 70 людей. Результаты данного исследования должны определить, будет ли нужна человечеству биопсия или нет.
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