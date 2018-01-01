Новый анализ крови диагностирует рак

Группа специалистов создали новый вид анализа крови, который поможет выявить онкологию.Точнее всего можно диагностировать рак простаты. Данный анализ поможет пациентам избежать необходимости проводить процедуру биопсии, которая является достаточно неприятной процедурой.В данный момент ученые не говорят о том, насколько точно новый анализ крови способен выявить рак. Каждый организм человека является уникальным и индивидуальным, поэтому определить, в каком количестве присутствует антиген, почти нереально.Но этот метод диагностирования онкологии точно нужен больницам и врачам, так как на сегодняшний день есть только один метод — это биопсия.Ученые провели эксперимент с анализом крови. Но в будущем авторы работы планируют провести еще несколько исследований, в котором примут участие примерно 70 людей. Результаты данного исследования должны определить, будет ли нужна человечеству биопсия или нет.