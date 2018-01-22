Более 90% чеков и квитанций содержат опасные для здоровья вещества

Более 90% чеков и квитанций содержат химические вещества, связанные с бесплодием, аутизмом и диабетом 2 типа, показывают новые исследования американских ученых.В ходе испытаний было установлено, что опасные для здоровья вещества под названием бисфенол A (BPA) и бисфенол S (BPS) содержатся в 93% чеков и квитанций, причем всего лишь 2% такой бумажной продукции не имеют никакого химического покрытия вообще. Кассиры и обслуживающий персонал, которые часто обрабатывают чеки и квитанции, особенно уязвимы к воздействию данных химических веществ, отмечают специалисты.Бисфенол A, который реагирует с рецепторами эстрогена и щитовидной железой, связан с бесплодием, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ожирением, диабетом 2 типа, преждевременными родами и ранним началом полового созревания. Опасения за здоровье потребителей побудили производителей заменять бисфенол А бисфенолом S, но последующие испытания показали, что данное соединение нарушает развитие младенцев в утробе матери. BPA и BPS добавляются к чекам и квитанциям, чтобы сделать печать более темной без использования чернил. Также данные вещества часто встречаются в пластиковых бутылках для воды и пищевых контейнерах.Согласно полученным данным, кассиры и обслуживающий персонал могут обрабатывать до 30 чеков и квитанций в час. После смены такие работники имеют значительно более высокий уровень BPA и BPS в крови и моче. При этом концентрация опасных соединений в организме увеличивается до 10 раз, если у человека жирные или влажные пальцы, а также в том случае, если он недавно применял дезинфицирующее средство для рук.