Медики советуют женщинам употреблять острую пищу во время кормления детей грудью

Эксперты настаивают на том, что женщины должны есть острую пищу во время кормления грудью, если они не хотят, чтобы их дети в дальнейшем были привередливы в еде.

Многие кормящие матери избегают пряной пищи из-за распространенного мифа о том, что употребление острых блюд может вызвать проблемы с пищеварением и повышенное газообразование у младенцев. Тем не менее, врачи говорят, что нет никаких доказательств того, что сильные специи могут негативно повлиять детей. Напротив, знакомство с острым вкусом через молоко матери активизирует вкусовые почки языка, благодаря чему в последующей жизни дети быстрее адаптируются к новым вкусам.

По словам исследователей, матери даже могут кормить детей грудью сразу же после употребления острой пищи, потому что повышенное газообразование, скорее всего, обойдет малыша стороной, в то время как мать позже испытает локальную реакцию в желудке или кишечнике. «Важно помнить, что грудное молоко не вырабатывается непосредственно из пищеварительного тракта, оно составлено из крови матери, – говорит доктор Дженнифер Вайдер. – Так, если мать, к примеру, ест крестоцветные овощи, питательные вещества попадут в грудное молоко, но газообразный компонент может не повлиять на ребенка». Для попадания соединений из пищи в грудное молоко требуется, в среднем, от 4 до 6 часов, но такие факторы, как химия тела и обмен веществ могут ускорить этот процесс до 1 часа или замедлить его до 24 часов, поэтому здесь все строго индивидуально, говорят ученые.
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