Диетологи рассказали, почему нужно употреблять каши

Многие диетологи с уверенностью заявляют, что каши - лучшее блюдо в зимний сезон: они богаты белком, витаминами и микроэлементами. При этом их приготовление не требует больших затрат, а пользы для долгого сохранения чувства сытости много.Специалисты в области питания и снижения веса поделились мнением о том, почему каши нужно есть каждый день. Главная польза каши заключается в том, что злаки содержат практически все необходимые организму питательные вещества в идеальном соотношении, отметили эксперты.Сваренная из крупы каша содержит клетчатку, которая стимулирует пищеварение, а также связывается с холестерином и выводит его из организма. Каши улучшают состояние сосудов.Регулярное употребление каш помогает снизить уровень тревожности и риск депрессии за счет богатого содержания витаминов и других микроэлементов. Гречневая каша богата кальцием, железом и витаминами группы В, кукурузная – кремнием, пшенная - солями магния и кальция, витамином А.Калорийность крупяных каш невысокая, а содержащиеся в них «медленные» углеводы имеют свойство очень медленно усваиваться, что на длительное время обеспечивает чувством сытости. Таким образом можно избежать вредных перекусов и начать худеть.