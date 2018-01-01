Врачи назвали причину ранней седины

Сотрудники Университета Вирджинии заключили, что недосыпание может быть связано с появлением седых волос. Такую связь исследователи обнаружили благодаря эксперименту с участием мужчин и женщин.Участниками исследования стали люди в возрасте от 20 до 50 лет, поделился подробностями журнал Health. Испытуемые разные специальности, их постоянные занятия и работа различались по степени умственной и физической нагрузки.«Те, кто больше трудился, как правило, недосыпал во время отдыха. В результате у таких людей седые волосы появлялись раньше», - констатировали авторы проекта.Еще раньше предполагалось, что поседение волос может быть напрямую связано с нарушениями нервной системы. В частности, стрессы рассматриваются как серьезный фактор выпадения волос и той же седины. Ученые из Университета Вирджинии высказались о том, что недосыпание вполне соотносится со всем этим.По их словам, из-за плохого сна и постоянного раздражения люди погружаются в хронический стресс, - в результате седина может появляться даже в 20-25 лет.Ранее учеными была обнаружена связь между появлением седых волос и ухудшением в состоянии сердечно-сосудистой системы.