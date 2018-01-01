Названы новые полезные свойства лаврового листа
Так, лавровый может снять тревожность. Дело в том, что дым от сожженых лавровых листьев состоит из химических веществ, которые имеют успокаивающий эффект, а систематическое “употребление” данного дыма стимулирует организм.
Также лавровый лист обладает противовоспалительным эффектом: в состав листа входит евгенол, который способствует заживлению многих ран.
Кроме того, употребление блюд с использованием лаврового листа укрепляет имунную систему, а если употреблять лавровый лист ежедневно, то можно ослабить симптомы сахарного диабета. А лавровое масло помогает очистить дыхательные пути от накопившейся слизи, если периодически вдыхать данное, что также эффективно против простуды
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Добавил stefan в категорию Разное
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