Названы новые полезные свойства лаврового листа

Многие хозяйки используют лавровый лист лишь в качестве специи для многих блюд, однако за приятным ароматом скрывается масса полезных веществ, которые даже способны заменить многие медицинские препараты.Так, лавровый может снять тревожность. Дело в том, что дым от сожженых лавровых листьев состоит из химических веществ, которые имеют успокаивающий эффект, а систематическое “употребление” данного дыма стимулирует организм.Также лавровый лист обладает противовоспалительным эффектом: в состав листа входит евгенол, который способствует заживлению многих ран.Кроме того, употребление блюд с использованием лаврового листа укрепляет имунную систему, а если употреблять лавровый лист ежедневно, то можно ослабить симптомы сахарного диабета. А лавровое масло помогает очистить дыхательные пути от накопившейся слизи, если периодически вдыхать данное, что также эффективно против простуды