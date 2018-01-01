Самый популярный цитрус оказался не таким полезным
Так, например, если использовать лимон для украшения различных напитков, то это может привести к развитию инфекционных заболеваний.
Дело в том, что лимон массово используется в различных барах и ресторанах и при контакте со стеклянной тарой, в цитрусовых развиваются вредоносные микроорганизмы.
Стоит отметить, что исследование проводилось в более 20 ресторанах Нью-Йорка и 70% случаев на лимонах были обнаружены микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания.
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Добавил stefan в категорию Разное
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