Самый популярный цитрус оказался не таким полезным

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Американские ученые сделали весьма сенсационное заявление о лимонах. Оказывается, самый используемый цитрусовый плод, подаваемый к чаю, рыбным продуктам и другим блюдам, является крайне опасным в некоторых случаях.Так, например, если использовать лимон для украшения различных напитков, то это может привести к развитию инфекционных заболеваний.Дело в том, что лимон массово используется в различных барах и ресторанах и при контакте со стеклянной тарой, в цитрусовых развиваются вредоносные микроорганизмы.Стоит отметить, что исследование проводилось в более 20 ресторанах Нью-Йорка и 70% случаев на лимонах были обнаружены микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания.