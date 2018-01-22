Врачи раскрыли, почему не получается похудеть

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Одни люди легко сбрасывают вес, а другим это не по силам, - почему же так происходит? В новой публикации The Daily Mail выступила австралийский диетолог Кэйт Сэйв, рассказавшая о причинах, связанных с проблемами набора лишних килограммов и похудения.По словам диетолога, самым важным фактором того, как быстро человек полнеет и худеет, является индивидуальная скорость обмена веществ. Она указала на то, что обмен веществ у женщин и мужчин принципиально отличается.«Если мужской организм «направлен» на сжигание калорий, то женский - на их запасание, данный процесс контролируются женскими половыми гормонами», - отметила врач.По этой причине женщины худеют хуже мужчин, менее успешно. У женщин ниже скорость обмена веществ, меньше объем мышечной массы и больше жира, так что они быстрее набирают вес, добавила диетолог.Еще один фактор - эмоциональная привязанность к пище, сформированная еще в детстве. Кэйт Сэйв пояснила, что у женщин психологическая привязанность к еде развита сильнее, чем у мужчин. Слабый пол чаще прибегает к вкусным угощениям, чтобы успокоиться.Другая важная проблема, затрудняющая похудение, связана с поведением жировой ткани в организме, сообщила эксперт.«Если жировая ткань выбрасывает в кровь воспалительные гормоны, это заставляет организм еще больше запасать жир. При развивающемся в этом случае ожирении в организме нарушается нормальный механизм сжигания калорий», - констатировала диетолог Кэйт Сэйв.