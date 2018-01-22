Безглютеновые продукты оказались более вредными

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Не содержащие глютена продукты питания имеют больше жиров, меньше белка и волокон, чем их обычные эквиваленты. При этом они почти на 160% дороже, как показало исследование.Не спешите погружать себя в безглютеновую диету, которую так активно пропагандируют знаменитости вроде Гвинет Пэлтроу, особенно если вы не страдаете от целиакии и просто считаете этот вид питания более полезным для здоровья. Ученые из Университета Хартфордшира в Великобритании выяснили, что не содержащие глютена продукты питания имеют больше жиров, соли и сахара по сравнению с теми продуктами, которые глютен содержат. Более того, безглютеновые продукты более чем в два раза дороже, что объясняется модой на этот тип питания. По мнению авторов исследования, совершенно очевидно, что безглютеновые продукты не имеют никакого питательного преимущества по сравнению с обычной едой, они не являются более полезными, и это может удивить многих потребителей.В целом, исследование показало, что продукты без глютена на 159% дороже, по сравнению с обычными продуктами питания. Исследователи изучили свыше 1 700 продуктов из крупнейших британских супермаркетов. Оказалось, что за исключением крекеров, все остальные безглютеновые продукты содержат больше жиров, соли и сахара, при этом в них гораздо меньше волокон и белков, чем у продуктов питания с глютеном. Исследователи еще раз подчеркивают, что безглютеновая диета является разумной только для жертв целиакии, ну а придерживаться этого стиля питания исключительно в целях оздоровления, как это советуют звезды, категорически не рекомендуется.Между тем звездная реклама работает, ведь продажи продуктов питания без глютена в последние годы стремительно растут. Среди активных пропагандистов данного вида питания называют Викторию Бекхэм и певицу Майли Сайрус. Все они настоятельно рекомендуют своим поклонникам избегать употребления белка глютена, который содержится в пшенице, ржи и овсе.