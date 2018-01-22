Развенчан диетологический миф об углеводах

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Группа ученых из Суррейского университета представила данные эксперимента, говорящие о том, что есть макароны на ужин – это не опасно с точки зрения лишнего веса. Для организма не имеет значение, в какое время суток потребляются углеводы, заявили исследователи.Есть популярная диетологическая теория о том, что углеводы вредно употреблять на ночь – съеденные поздним вечером хлеб, рис или макароны резко повышают шансы на появление лишних килограммов. Богатые углеводами продукты, согласно этой концепции, лучше есть на завтрак, когда организму требуется энергия.В рамках исследования здоровые добровольцы должны были съедать фиксированный объем углеводов. Первые 5 дней основную часть углеводов требовалось употреблять за завтраком, на ужин откладывалось лишь небольшое количество. Затем еще 5 дней углеводы поедались участниками в режиме равномерного распределения в течение дня. В последующие 5 дней – в основном, на ужин.Наблюдение за уровнем глюкозы в крови людей показало, что после углеводных ужинов средний уровень глюкозы в крови участников оказался даже ниже, чем после углеводных завтраков. Проанализировав все полученные в эксперименте данные, ученые констатировали: для организма имеет ключевое значение не время суток, в которое съедаются углеводы, а продолжительность предшествующего периода, за который они не употреблялись.Если не есть углеводы, - макароны или хлеб, - в течение всего дня, их можно съесть на ужин, не опасаясь за фигуру, отметили в итоге специалисты.