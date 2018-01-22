Диетологи порадовали любителей поесть на ночь

Ученые из Суррейского университета представили данные долгого экспериментаУченые из Суррейского университета представили данные эксперимента, которые говорят о том, что есть макароны на ужин – это не опасно с точки зрения лишнего веса.Есть популярная диетологическая теория о том, что углеводы вредно употреблять на ночь. Съеденные поздним вечером хлеб, рис или макароны резко повышают шансы на появление лишних килограммов. Богатые углеводами продукты, согласно этой концепции, лучше есть на завтрак, когда организму требуется энергия.В рамках исследования здоровые добровольцы должны были съедать фиксированный объем углеводов. Первые 5 дней основную часть углеводов требовалось употреблять за завтраком. На ужин откладывалось небольшое количество. Затем еще 5 дней углеводы поедались участниками в режиме равномерного распределения в течение дня. В последующие 5 дней – в основном, на ужин.Если не есть макароны или хлеб в течение всего дня, то их можно съесть на ужин и не опасаться за фигуру, отметили в итоге специалисты.