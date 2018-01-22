Десять проверенных способов помочь организму "напиться"

Обезвоживание — это серьезная проблема для вашего здоровья, которая может влиять на работу многих систем и органов. Именно поэтому так важно поддерживать водный баланс в организме.Пей больше воды. Конечно, это самый действенный и верный совет. Если ты отправляешься на тренировку или пробежку, если просто сидишь за рабочим столом, всегда держи при себе бутылочку с чистой питьевой водой. Очень важно обращать внимание на качество воды, от этого зависит ваше здоровье.Спортивные напитки и кокосовый сок помогают восстановить в крови электролиты, которые мы активно теряем во время тренировок. Так что не стоит ними пренебрегать, если ты активно занимаешься спортом.Фрукты и овощи в изобилии содержат воду, так что добавь их в свой рацион.Следи за весом. Да, обезвоживание может сказаться на весе, только не спеши радоваться преждевременно потерянным килограммам. Такое изменение веса, скорее, вредно, чем полезно. Если ты садишься на диету, не забывай пить достаточное количество воды (не менее 2 литров в день).Во время тренировок обращай внимание на мышечную усталость. Если у тебя не хватает сил, чтобы сделать обычные упражнения, выпей побольше воды. Мышечная масса содержит до 75% всей жидкости в нашем организме, и ее запасы нужно пополнять.Пей даже при самой слабой жажде. Несколько глотков помогут тебе понять, насколько сильно ты хочешь пить.Следи за состоянием кожи. Слишком сухая кожа говорит о том, что ваш водный баланс нарушен и необходимо пополнить запасы жидкости в организме.Сухость во рту может сообщить тебе, что пора бы выпить стакан воды.Головокружение во время тренировки так же может стать сигналом к тому, что необходимо поддержать водный баланс в организме. Не стремись закончить физические упражнения, если чувствуешь головокружение. Отдохни и выпей воды. Когда почувствуешь себя хорошо, возвращайся к тренировкам.Будьте здоровы!