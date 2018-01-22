Для распространения гриппа больному достаточно просто дышать

Вирус гриппа может распространяться воздушно-капельным путем, даже когда больной просто дышит, а не чихает и кашляет, показали врачи из Университета Мэриленда. Ученым удалось обнаружить вирусную РНК почти в половине проб воздуха, выдыхаемого больными добровольцами, которые при этом не кашляли и не чихали.Вирус гриппа обычно распространяется воздушно-капельным путем: напрямую, когда больной чихнул или кашлянул на слизистые оболочки здорового человека; с помощью аэрозоля или больших капель, которые образуются при чихании или кашле и содержат вибрионы (вирусные частицы); за счет прямого контакта с выделениями больного.Авторы исследования под руководством профессора Дональда Милтона (Donald Milton) из Университета Мэриленда с декабря 2012 по март 2013 года провели скрининг 355 добровольцев — студентов университета 19-22 лет с симптомами острой респираторной инфекции.Половина участников эксперимента были мужчинами, половина — женщинами. У 142 из них обнаружили грипп, а остальные (здоровые) не принимали участия в экспериментах. У каждого участника эксперимента брали пробы из носоглотки, а на четвертый день после появления симптомов болезни брали пробы выдыхаемого воздуха. Человека на 30 минут сажали перед раструбом прибора, собирающего биоаэрозоли, и просили дышать нормально и периодически повторять алфавит. При этом он мог кашлять и чихать, если это было необходимо. За эти полчаса в приборе собирались крупные (диаметром больше пяти микрометров) и мелкие (диаметром меньше пяти микрометров и больше 50 нанометров) капельки выдыхаемого аэрозоля.Всего ученые собрали по 218 проб из носоглотки и проб дыхания. Затем исследователи проанализировали пробы из носоглотки и разные фракции аэрозоля на наличие вирусной РНК. Также, чтобы показать наличие жизнеспособных вирусов в выделениях больных, авторы работы выращивали вирусные культуры на модельных клетках собачьих почек (MCDK).Оказалось, что вирусная РНК содержалась в 97% проб из верхних дыхательных путей, в 76% проб из «тонкой» фракции аэрозоля (с мелкими капельками) и в 40% проб из «грубой» фракции. Жизнеспособные вирусы обнаружились в 89% проб из носоглотки и 39% проб с мелкими каплями аэрозоля. В статье исследователи отмечают, что вибрионы нашли в половине проб дыхания людей, которые не кашляли и не чихали во время эксперимента. Очевидно, что капли при выдыхании образовались не в результате чихания или кашля, а с помощью другого механизма. Авторы работы предположили, что крошечные капли образуются в легких при расширении и сужении бронхиол и с выдохом выходят наружу. Как было показано, они образуются во время нормального дыхания, по-видимому, во время инфекции работает тот же механизм.