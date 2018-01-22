Ученые разрабатывают новую вакцину от сенной лихорадки

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Исследователи из Венского университета заявили, что в течение трех лет выпустят на рынок эффективное лекарство против аллергии на пыльцу или сенной лихорадки. Как сообщает Telegraph, испытания на людях оказались исключительно успешными.В основе нового препарата лежат пептиды, выделенные из пыльцы трав и модифицированные таким образом, чтобы не связываться с антителами, вызывающими иммунную реакцию. Так организм учат воспринимать частицы пыльцы как безопасные.В ходе клинических испытаний, в которых участвовали 180 пациентов, вакцина против аллергии на пыльцу трав уменьшила симптомы не менее чем на 25% в течение двух лет. У некоторых пациентов цифра доходила до 60%. Исследователи полагают, что ежегодные прививки полностью излечат от симптомов сенной лихорадки. Наиболее эффективным был следующий график: пять инъекций перед сезоном цветения в первый год терапии, и по одной в последующие.Вакцину (которую авторы работы предпочитают называть лекарством) можно будет модифицировать для борьбы с симптомами аллергии на пыльцу березы, амброзии и даже кошачью шерсть. Также среди дальнейших планов исследователей — разработать профилактический вариант вакцины, который позволит предупреждать симптомы болезни еще до того, как они появятся. Вторая фаза исследований начнется в 2019 году, а в 2021 году препарат должен выйти на рынок.