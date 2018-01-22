Ученые разрабатывают новую вакцину от сенной лихорадки
В основе нового препарата лежат пептиды, выделенные из пыльцы трав и модифицированные таким образом, чтобы не связываться с антителами, вызывающими иммунную реакцию. Так организм учат воспринимать частицы пыльцы как безопасные.
В ходе клинических испытаний, в которых участвовали 180 пациентов, вакцина против аллергии на пыльцу трав уменьшила симптомы не менее чем на 25% в течение двух лет. У некоторых пациентов цифра доходила до 60%. Исследователи полагают, что ежегодные прививки полностью излечат от симптомов сенной лихорадки. Наиболее эффективным был следующий график: пять инъекций перед сезоном цветения в первый год терапии, и по одной в последующие.
Вакцину (которую авторы работы предпочитают называть лекарством) можно будет модифицировать для борьбы с симптомами аллергии на пыльцу березы, амброзии и даже кошачью шерсть. Также среди дальнейших планов исследователей — разработать профилактический вариант вакцины, который позволит предупреждать симптомы болезни еще до того, как они появятся. Вторая фаза исследований начнется в 2019 году, а в 2021 году препарат должен выйти на рынок.
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Добавил Ivan в категорию Аллергология
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