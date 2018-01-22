Восемь самых главных суперфудов 2018 года

Сегодня мы, как никогда прежде, озабочены правильным питанием и здоровым образом жизни. В ход идут все средства: спорт, косметические процедуры, сложные детокс-программы и, конечно, редкие продукты, обладающие сильнейшими полезными свойствами, приближенными к лекарственным.Спирулиной, семенами чиа, ореховыми маслами и чаем матча уже больше никого не удивишь: на смену популярным когда-то суперфудам грядут новые. Эксперты рассказали, на какие из них нужно обратить внимание в этом году.Баобаб вызывает ассоциации с чем угодно — например, с теплыми странами и невероятным долголетием, но никак не с полезными продуктами. Оказывается, плоды этого дерева-гиганта, похожие на среднего размера зеленоватые дыньки, можно считать суперфудом.В продаже суперфуд из этого дикорастущего дерева чаще всего встречается в виде богатого клетчаткой, пребиотиками и антиоксидантами порошка. Он имеет тонкий аромат цитрусовых и быстро усваивается. Добавляйте порошок баобаба в любые блюда — от смузи и десертов до салатов и супов.Маниок — уникальное тропическое растение, которое в сыром виде крайне ядовито. Из него уже давно научились делать муку, предварительно сварив и перемолов плоды. Основное применение маниока — альтернатива злаковым культурам.Люди с непереносимостью глютена обязательно должны обратить внимание на этот суперфуд. Кстати, он богат клетчаткой, витаминами и минералами, а поэтому его можно использовать всем, кто интересуется подобными тенденциями. Он удачно сочетается со многими ингредиентами, делая их гуще.Порошок моринги — еще один главный суперфуд этого года. Его получают из одноименных быстрорастущих деревьев Азии и Африки, а в Индии его используют в аюрведе.Добавляя морингу в свои напитки, вы делаете их более полезными, чем натуральное молоко: в этом суперфуде содержится бьющее рекорды количество калия, кальция, железа и магния. Пробуйте использовать порошок моринги и для приготовления соусов и смузи: вкус у этого суперфуда легкий, нейтральный, а аромат близок к цитрусовому.Другое название чуфы — земляной минадль. Эти необычные орехи едят и в сыром, и в поджаренном виде, предварительно вымочив в воде. В Испании популярный напиток орчата готовятся как раз из чуфы, а в других странах этот продукт добавляют в кондитерские изделия — например, в халву.Особенность земляного миндаля в крайне высокой (только представьте: 600 килокалорий на 100 граммов) калорийности, а поэтому его рекомендуют добавлять в рацион спортсменам и людям, деятельность которых требует больших физических усилий. Это полноценный перекус, богатый также белком и магнием.Ягоды маки — еще одно "нововведение" 2018 года. Этот суперфуд уже активно сравнивают с ягодами асаи, и "молодой соперник" явно выигрывает по многим параметрам. Высокие показатели антиоксидантов, наличие в составе витаминов А и С, калия, железа и кальция делают ягоды маки более эффективными для приверженцев здорового питания.Ягоды маки едят свежими, сухими, в виде соков и порошков, которые очень быстро усваиваются организмом. Правда, 100 граммов такого порошка, заказанный в одном из интернет-магазинов, обойдется вам как минимум в 1000 рублей.Это чудодейственное растение семейства миртовые растет в тропических лесах Амазонки. Его плоды — крупные ягоды красно-желтого цвета, больше похожие на маленькие экзотические фрукты. Их сушат, измельчают в порошок и используют в качестве очень полезной пищевой добавки.Каму-каму нашло свою нишу в кулинарии из-за ценных свойств: богатый состав витаминов и минералов, клетчатка, а также противовирусные и антидепрессантные вещества — и это еще не конец списка.Когда семена чиа становятся старомодными, на арену топовых суперфудов выходят арбузные семечки. Этот продукт — богатый источник полезных жиров, протеина, витамина В и магния. Их лучше всего есть на завтрак, добавляя в каши, смузи и творог в составе любимого топинга.Существует также и масло из арбузных семечек. Его можно употреблять в пищу, использовать в лечебных и косметических целяхОслепительный розовый цвет соответствует многообразию целебных свойств этого необычного суперфуда. В ушедшем году ученые (не забавы ради, а исключительно в научных целях, конечно же!) "покрасили" наш любимый фрукт в самый жизнерадостный оттенок, создав при помощи генной инженерии новый сорт ананаса.Кроме экстравагантного внешнего вида новоиспеченный суперфуд приобрел и разные полезные свойства: в продукте увеличилось количество ликопина — полезнейшего антиоксиданта, по совместительству отвечающего за красный цвет томатов и арбузов (привет арбузным семечкам!).