Некоторым людям не дано нормально худеть

Немецкие исследователи из Университета Бонна признали тот факт, что способность худеть у всех людей разная - некоторым приходится испытывать очень большие проблемы и трудности. По мнению ученых, в отдельных случаях организм биологически сопротивляется похудению, воспринимая этот процесс как болезнь.Некоторым людям для достижения эффекта похудения приходится преодолевать больше трудностей и страданий по сравнению с другими, заявили авторы новой работы. Они считают, что худеть мешают включающиеся в такой момент защитные механизмы организма.«Резкое сокращение потребляемых жиров и углеводов для организма может быть равноценно проникновению серьезной инфекции, с которой начинает ожесточенно бороться его иммунная система», - заявили специалисты из Германии.Согласно их версии, подобное явление может иметь место, если нездоровое питание, полное сахара и жиров, присутствовало в жизни человека на протяжении долгих лет. В таких обстоятельствах клетки и отдельные участки генов «перепрограммируются», адаптируя организм к постоянно высокому количеству калорий и пищевых ингредиентов. Переход на здоровое питание, в котором прежний уровень калорий, жира и сахара становится невозможным, вызывает стресс, который воспринимается организмом как угроза, пояснили исследователи.Ученые посоветовали при подборе диеты предварительно сдавать анализы, так как новый для человека тип питания, по их словам, должен подбираться «строго исходя из особенностей организма».