Эти ежедневные ошибки могут ускорить старение

Многие повседневные привычки могут повлиять на то, как вы выглядите.Некоторые нездоровые привычки могут способствовать преждевременному старению.1. Слишком много сахараБольшое количество потребляемого сахара может повредить клетки вашего тела через процесс так называемой гликации. Сахар в потоке крови присоединяется к белкам, образуя новые вредные молекулы, которые накапливаются и приводят к повреждению соединительной ткани и воспалению. От этого процесса кожа теряет эластичность, на ней появляется больше морщин.2. Употребление в пищу полуфабрикатовОбработанные продукты часто содержат сахар, соль и нездоровые жиры, которые могут вызвать повреждение клеток при большом их количестве. Подобно чрезмерному употреблению сахара, употребление слишком большого количества полуфабрикатов может заметно повлиять на внешний вид кожи, ее преждевременное старение.3. Недостаточное питание фруктами и овощамиФрукты и овощи являются неотъемлемой частью здоровой сбалансированной диеты. Они также играют ключевую роль в поддержании вашей кожи в хорошей форме, поскольку они содержат антиоксиданты, которые, помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов. Со временем, влияние свободных радикалов может реализоваться в преждевременном старении кожи. Если вы не получаете достаточного количества антиоксидантов, ничто больше не минимизирует этот ущерб здоровью. Попробуйте добавить чернику, ежевику и сливы в свой рацион — они особенно богаты антиоксидантами.4. Малое количество жидкостиОбезвоживание оказывает значительное влияние на то, как вы выглядите и чувствуете себя. Если вы регулярно пьете слишком мало воды, это может даже сделать вашу кожу немного более сухой и морщинистой, добавив дополнительные годы к вашей внешности. Употребление большого количества воды не избавит вас от морщин, но она поможет лучше сохранить вашу кожу.5. Слишком большое количество физических упражненийРегулярные упражнения важны для здоровья и имеют реальное положительное влияние на то, как вы выглядите и чувствуете. Имея это в виду, вы можете подумать, что постоянное занятие спортом может принести только пользу. Тем не менее, также важно дать себе перерыв и отдых от физических упражнений. Телу нужно время для отдыха, мышцы не получают возможности восстановиться. Чрезмерное занятие спортом может также увеличить уровень кортизола в крови, который может повредить волокна коллагена, уменьшая эластичность кожи и вызывая преждевременные морщины.6. Пренебрежение правильной осанкойЕжедневные действия, такие как сидение за столом, работа за компьютером, тяжелые пакеты из магазина сказываются на вашей осанке. Вы будете выглядеть старше, если продолжите ходить со сгорбленными плечами. Уделив внимание вашей осанке, вы можете визуально сбросить несколько лет. Существуют и специально разработанные комплексы упражнений, которые могут помочь вам избавиться от этой проблемы. Пилатес и йога могут иметь особенно заметное влияние.Стареть — это естественная часть жизни, но вы не должны выглядеть старше, чем есть на самом деле. Попробуйте сделать несколько небольших изменений в вашем питании и привычках, и вы действительно сдержите убегающие годы.