Диетологи рассказали, почему яичница – лучший вариант завтрака

Яичница на завтрак помогает на 65% быстрее худеть и поддерживать оптимальную энергию.Яйца на завтрак могут быть хорошим выбором, если вы хотите контролировать чувство голода в течение дня и снизить потребление калорий.Несмотря на идентичные уровни калорий, завтрак из яиц позволил сократить объем потребляемых калорий в течение 24-часового периода после завтрака, понизил чувство голода и способствовал уменьшению аппетита в течение более трех часов.Ранее медики установили, что яичница на завтрак помогает на 65% быстрее худеть и поддерживать оптимальную энергию. Также врачи не заметили существенных различий между двумя группами участников по концентрации в крови холестерина и триглицеридов.Во втором исследовании Университета Канзаса было оценено воздействие белкового завтрака на аппетит подростков, которые обычно пропускали утренний прием пищи. Результаты определили существенную выгоду употребления с утра белковых продуктов, включая яйца, для контроля нормального веса и предотвращения переедания.Как утверждают ученые Университета Флориды, повышенное содержание яиц в рационе питания не вредит здоровью, не способствует изменению уровней липидов и холестерина в крови и не влияет на развитие сердечно-сосудистых нарушений. Наоборот, эпидемиологи выявили ассоциацию уменьшенного риска смерти среди мужчин, которые съедают за неделю от одного до шести яиц, а среди женщин выявили снижение риска инсульта.Терапевты уверяют в безопасности яиц в качестве части здорового питания, поскольку яйца служат источником важных питательных веществ.В одном яйце (70 калорий) находится 13 главных витаминов и минералов, включая холин, высококачественный белок и антиоксиданты.