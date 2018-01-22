Эти продукты действуют лучше, чем самые сильные анальгетики

Как вы понимаете, продукты не могут избавить вас от сильных болей, связанных с каким-нибудь заболеванием. Однако легкие боли, такие как головная, боль в суставах на погоду, спазмы во время менструального цикла легко "убрать" с помощью простых продуктов питания.Так что вовсе нет необходимости бежать к аптечке при первых головных болях.1. КуркумаЯрко-желтая специя доступна каждому и продается в любом продуктовом магазине или рынке. В куркуме содержится активный фермент куркумин, который является отличным противовоспалительным средством. Куркумин блокирует воспаление и утоляет сопутствующую ему боль. Ученые подтверждают, что по механизму воздействия на организм куркумин подобен ибупрофену, он уменьшает боль в суставах при ревматоидном артрите, головную и даже легкую зубную боль ничем не хуже, чем нестероидные противовоспалительные медикаменты. Несмотря на то, что ученые только начали исследовать это вещество, врачи рекомендуют добавить куркуму в рацион тем людям, которые страдают от хронических болей в суставах. Кстати, вкуснее всего добавлять пряность в блюда из птицы, риса и овощей.2. Острый кайенский перецКажется, все уже знают, что красный перец содержит такое вещество как капсаицин. Оно широко используется в различных обезболивающих мазях. С одной стороны, капсицин разогревает пораженное болью место и тем самым снимает болевые ощущения, с другой – блокирует воспалительный процесс. Поэтому даже употребление острого кайенского перца в пищу помогает снизить интенсивность болей (не связанных с заболеваниями) и воспалительных процессов в организме. Конечно, много его есть тоже вредно, но дозированно – почему бы нет! Он отлично подходит как для мясных, так и для овощных блюд. Также известно, что капсаицин защищает от воспаления стенки сосудов, снижая риск развития атеросклероза.3. ИмбирьИмбирь можно найти как в виде корня, так и в виде специи или маринованной закуски. Многие исследования показывают, что имбирь может помочь облегчить менструальные боли, снять головную боль (в том числе при респираторно-вирусных заболеваниях), боль в горле, тошноту, приступ ревматоидного артрита и остеоартрита. Ежедневное употребление 1 чайной ложки имбиря (натертого, в виде порошка - на кончике ножа) снижает частоту появления перечисленных выше болей на 25%. Имбирь можно добавлять в чай, выпечку, в супы, мясные и овощные блюда и соусах к ним.4. ВодаЕсли у вас появляются судороги ног или пульсирующая головная боль, особенно в душном или жарком помещении, скорее всего причина в обезвоживании и сгущении крови. Попробуйте выпить стакан холодной воды без газа, прежде чем принимать анальгетики. Кстати, теплая вода помогает убрать боли в животе при менструациях. Она расслабляет ткани матки, тем самым уменьшая спазм.А лучше выпить стакан теплой воды с имбирем - двойной удар по менструальных болях.