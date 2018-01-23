Средство, которое поможет победить простуду и кашель раз и навсегда!

Рецепт 1.

Рецепт 2.

Можно сделать и сироп из молодых еловых веточек (нежно-зеленые побеги)



1 кг еловых веточек и 1 кг сахара.



Пересыпать слоями в стеклянной посуде



Настаивать 3-4 недели.



Образовавшийся сироп принимать 5-6 раз в день по чайной ложечке.



Сосновые почки это зачатки молодых побегов.

Это уникальное средство от кашля, ангины, простуд, лучше всяких сиропов из аптеки!Его необычный вкус и аромат – это дыхание весны, бесценный дар «Зеленой аптеки» для сохранения здоровья.Польза «соснового меда» неоценима.Молодые побеги сосны содержат большое количество смол, дубильных веществ , эфирных масел, ценных минералов и витаминов.Приготовленный «мед», принимают от кашля, при заболевании бронх и легких (1-2 ч.л. с горячим питьем).Это великолепное средство от авитаминоза (древняя доза 5-6 ст. ложек меда в день на протяжении 2-х недель).Кроме того, «сосновый мед» очень полезен детям, это отменное средство в после реабилитационный период, эффективное народное снадобье для укрепления иммунитета и повышения защитных свойств организма.В старых лечебниках можно найти два способа приготовления «соснового меда».Свежесобранные почки (1 кг.) измельчают, заливают водой (3 л.) и кипятят в эмалированной кастрюле до получаса. Затем отвар процеживают и добавляют сахар (3 кг.), снова доводят до кипения и разливают в подготовленные (стерилизованные) стеклянные банки..На одну часть сосновых почек берут 2-е части воды. Почки кипятят около 20 минут и ставят настояться в теплое место на 2-3 часа. Затем настой процеживают, тщательно отжимают и добавляют 2-е части сахара.Смесь ставят на огонь и, непрерывно помешивая, доводят до кипения. Готовый мед, переливают в стеклянные банки. Хранят в погребе или в холодильнике.И самая пора для сбора сосновых почек ранняя весна, во время таяния снега, в момент набухания почек, когда они только идут в рост, но еще не успели раскрыться.Почки сосны в это время года смолистые, зеленые, ароматные и накопили нужное, максимальное количество активных и полезных действующих веществ.Срезаются или обламываются почки сосны, которые обычно дружно растут собранием почек по 5-7 штучек с небольшой частью стебля сосны от 1 до3 см. Срезаем аккуратно, стараясь не повредить ветви сосны.