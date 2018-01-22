Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов

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Тяжело наблюдать, как наш ребенок, которого мы считаем самым лучшим на свете, вдруг начинает с ненавистью говорить о своем теле. Как помочь подростку стать увереннее?Мы живем в мире, где внешность никогда не бывает достаточно привлекательной — всегда «найдется что поправить», чтобы стать ближе к рекламному идеалу. Косметические компании и пластические хирурги наживаются на комплексах и страхах — неуспешности, одиночества, старости, бедности. Принять свою внешность и жить с ней в мире нелегко даже взрослым, а подростки особенно уязвимы.Не нужно убеждать ребенка, что он переживает на пустом месте. Наша задача как родителей состоит в том, чтобы признать чувства ребенка — ненависть, ярость, обиду, страх — и помочь создать безопасную гавань, в которой он сможет поработать над этими чувствами. Вот несколько фраз, которые помогут наладить диалог.В начале разговора очень важно не обесценить переживания ребенка («Ерунда, что ты такое говоришь», «Вот глупости, ну что ты выдумываешь?») и показать ему, что обсуждать чувства, которые мы испытываем, — абсолютно естественно. Открытый вопрос позволит ребенку свободно излить свои эмоции и рассказать, почему они возникли.Так вы покажете подростку, что он не ошибается, и сотрете стыд, который наложился извне благодаря журналам, рекламе, словам ровесников... Кроме того, вы укрепите доверие с ребенком и получите информацию, которая поможет решить, что сказать дальше.В зависимости от возраста ребенка этот вопрос может задать дальнейшему разговору разное направление. Но цель одна: прояснить, почему подросток хочет выглядеть по-другому, почему ненавидит свое тело и считает его недостаточно хорошим. Этот вопрос подводит к самой сердцевине идеального «Я» ребенка.Оттуда вы сможете построить мост над пустотой, образовавшейся между этим идеальным и реальным «Я». Может быть, ваш ребенок считает, что, потеряв 5 килограммов, почувствует себя более счастливым? Эта информация поможет бросить вызов тем заключениям о внешности, к которым пришел подросток и которые не соответствуют реальности.Признав негативные чувства подростка, попробуйте этим вопросом переключить его внимание на достоинства — те части внешности, которые он сам находит привлекательными. Даже если ребенок любит в себе только ресницы, эта маленькая часть создаст противовес негативным мыслям о теле.Оба представления — «что я люблю в своей внешности» и «что я ненавижу в своей внешности» — могут сосуществовать и постепенно сближаться к золотой середине, то есть к реальному образу тела.Мы так озабочены внешним видом, что забываем о потрясающих возможностях нашего тела — и о том, что оно уникально. Попросите ребенка подумать над тем, что он умеет благодаря телу — может быть, легко делает мостик из положения стоя, высоко прыгает, здорово играет в футбол, быстро бегает или загибает пальцы в причудливые фигуры?..Ребенку важно осознать: у каждого есть то, что он делает лучше всех, и несмотря на размеры, цвет и возможности, всем мы и наши тела одинаково ценны.Снова и снова напоминайте подростку, что его ценность не может измеряться в размерах одежды или показаниях весов. Избегайте слова «красивый» в отношении внешности, оно слишком оценочное. Лучше говорите: «Твоя внешность чудесна».Это послание будет день за днем укреплять уверенность в себе и поможет подростку полюбить себя, даже если пока ему трудно справляться с комплексами. Расскажите, как сами справляетесь с переживаниями насчет внешности, — так подросток поймет, что не одинок в своих переживаниях.