Кишечная палочка и плесень: эти марки кефира могут подорвать ваше здоровье
19 проб кефира из 36 были признаны недопустимыми к продаже. А все дело в том, что в кефире марок «Молочные продукты из Дубровки», «Народный» и «Пятигорский» были обнаружены растительные жиры. Такие продукты не могут продаваться под названием «кефир». В некоторых образцах были найдены кишечная палочка и плесень: «Буденновскмолпродукт», «Молочные продукты из Дубровки», «Солнышко Кубани», «Околица».
Всего 10 торговых марок из 36 были признаны настоящим кефиром. Это торговые марки «36 копеек», «Авида», «Домик в деревне», «Агрокомплекс», «Нежеголь», «Простоквашино», «Останкинское 1955», «Рузский», «Parmalat» и «Томмолоко». Также безопасными признали кефир «Вкуснотеево», «Дмитровский молочный завод», «Деревенское молочко», «Кубанская буренка», «Goodness Farm» и «Чабан».
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