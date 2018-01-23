Кишечная палочка и плесень: эти марки кефира могут подорвать ваше здоровье

Кефир вовсе не так полезен, как считалось ранее. Напротив, кефир вреден. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проведя исследование образцов 36 популярных брендов: 33 российских и 3 белорусских.19 проб кефира из 36 были признаны недопустимыми к продаже. А все дело в том, что в кефире марок «Молочные продукты из Дубровки», «Народный» и «Пятигорский» были обнаружены растительные жиры. Такие продукты не могут продаваться под названием «кефир». В некоторых образцах были найдены кишечная палочка и плесень: «Буденновскмолпродукт», «Молочные продукты из Дубровки», «Солнышко Кубани», «Околица».Всего 10 торговых марок из 36 были признаны настоящим кефиром. Это торговые марки «36 копеек», «Авида», «Домик в деревне», «Агрокомплекс», «Нежеголь», «Простоквашино», «Останкинское 1955», «Рузский», «Parmalat» и «Томмолоко». Также безопасными признали кефир «Вкуснотеево», «Дмитровский молочный завод», «Деревенское молочко», «Кубанская буренка», «Goodness Farm» и «Чабан».