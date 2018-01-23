7 продуктов, которые сделают ребенка умнее
- Цельнозерновые злаки
Цельнозерновые злаки и особенно овес считаются отличным источником сложных углеводов и клетчатки. В организме ребенка эти продукты медленно перевариваются, обеспечивая стабильный источник энергии. Витамин В, содержащийся в них, полезен для нервной системы и стабилизации уровня сахара.
- Зелень
Зеленые овощи вроде шпината и капусты кале считаются отличным источником фолатов и ряда других витаминов, минералов, антиоксидантов и железа. Эти нутриенты очень важны для здоровья мозга. Еще во время беременности фолаты обеспечивают нормальное развитие нервной трубки плода.
- Орехи
Грецкие орехи, миндаль и арахис насыщены витамином Е – антиоксидантом, защищающим нервные мембраны. В них также отмечается наивысшая концентрация DHA – разновидности жирных кислот омега-3. DHA защищает здоровье мозга новорожденных.
- Цветные овощи
Все овощи ярких цветов вроде помидоров, батата, тыквы, а также моркови считаются великолепным источником антиоксидантов для сохранения здоровья клеток мозга.
- Жирная рыба
Жирная рыба тоже очень важна для мозга ребенка. В форели, сардинах и макрели множество жирных кислот Омега-3, необходимых для роста мозга, нормальной работы сердца и сосудов. Жирная рыба также считается также хорошим источником витамина D, необходимого для здоровья костей и нервной системы.
- Йогурт
Молочные продукты считаются отличным источником витамина D, который необходим для роста тканей мозга, нейротрансмиттеров и энзимов. Натуральный йогурт (без сахара и ароматизаторов) также считается великолепным источником белка и углеводов. Йогурт также можно давать на стадии отлучения ребенка от грудного молока. Он содержит множество «хороших» бактерий, укрепляющих иммунную систему малыша и способствующих нормальному пищеварению.
- Яйца
Яйца считаются источником не только белка, но и витаминов A, D, E и B12. Кроме того, желток представляет собой концентрированное сочетание холина, способствующее развитию мозга и укрепляющее память. В желтке также содержится железо, важное для развития мозга.
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