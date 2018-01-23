Двадцать причин добавить в рацион корицу

Корица — пожалуй, главная пряность в здоровой диете, и у нее для этого есть минимум 20 оснований.

1.Понижает холестерин

2.Понижает уровень сахара в крови и помогает при диабете 2 типа

3.Защищает от сердечнососудистых заболеваний

4.Помогает в борьбе с раком, сдерживая рост раковых клеток при лейкемии и лимфоме.

5.Традиционно используется при зубной боли и несвежем дыхании.

6.Помогает лечить хронический кашель, простуду, прочищает носовые пазухи.

7.Улучшает работу мозга, укрепляет память и снимает нервное перенапряжение.

8.Обладает противогрибковым, антибактериальным, антипаразитическим и антисептическим свойствами, поэтому эффективна при молочнице и вшах.

9.Помогает успокоить боли и дискомфорт во время месячных.

10.Благодаря противовоспалительным свойствам помогает при болях, связанных с артритом.

11.Эффективна при несварении, тошноте, расстроенном животе, диарее и метеоризме.

12.Является натуральным мочегонным средством.

13.Коричный альдегид в корице предотвращает агрегацию (сращение) тромбоцитов.

14.Улучшает циркуляцию крови, что способствует значительному снятию боли, улучшенному питанию клеток кислородом и ускорению метаболизма.

15.Снимает мышечную и суставную боль, помогает при их скованности.

16.Повышает иммунитет, снимает хроническую усталость, увеличивает продолжительность жизни, замедляет появление признаков старения.

17.Смесь меда и корицы помогает обезболить укусы насекомых.

18.Отличный источник марганца, клетчатки, железа и кальция.

19.При добавлении в еду, предотвращает рост и распространение бактерий.

20.Обладает отличным вкусом!

Не стоит:

Начинать есть корицу ложками каждый день, чтобы быстрее добиться полезного эффекта. В больших дозах корица ТОКСИЧНА!

Начинать есть жирные, калорийные блюда лишь из-за того, что в них или на них есть корица.

Стоит:

Периодически наслаждаться корицей в малых дозах, зная, что это не только вкусно, но и невероятно полезно для вашего здоровья!
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