Двадцать причин добавить в рацион корицу
1.Понижает холестерин
2.Понижает уровень сахара в крови и помогает при диабете 2 типа
3.Защищает от сердечнососудистых заболеваний
4.Помогает в борьбе с раком, сдерживая рост раковых клеток при лейкемии и лимфоме.
5.Традиционно используется при зубной боли и несвежем дыхании.
6.Помогает лечить хронический кашель, простуду, прочищает носовые пазухи.
7.Улучшает работу мозга, укрепляет память и снимает нервное перенапряжение.
8.Обладает противогрибковым, антибактериальным, антипаразитическим и антисептическим свойствами, поэтому эффективна при молочнице и вшах.
9.Помогает успокоить боли и дискомфорт во время месячных.
10.Благодаря противовоспалительным свойствам помогает при болях, связанных с артритом.
11.Эффективна при несварении, тошноте, расстроенном животе, диарее и метеоризме.
12.Является натуральным мочегонным средством.
13.Коричный альдегид в корице предотвращает агрегацию (сращение) тромбоцитов.
14.Улучшает циркуляцию крови, что способствует значительному снятию боли, улучшенному питанию клеток кислородом и ускорению метаболизма.
15.Снимает мышечную и суставную боль, помогает при их скованности.
16.Повышает иммунитет, снимает хроническую усталость, увеличивает продолжительность жизни, замедляет появление признаков старения.
17.Смесь меда и корицы помогает обезболить укусы насекомых.
18.Отличный источник марганца, клетчатки, железа и кальция.
19.При добавлении в еду, предотвращает рост и распространение бактерий.
20.Обладает отличным вкусом!
Не стоит:
Начинать есть корицу ложками каждый день, чтобы быстрее добиться полезного эффекта. В больших дозах корица ТОКСИЧНА!
Начинать есть жирные, калорийные блюда лишь из-за того, что в них или на них есть корица.
Стоит:
Периодически наслаждаться корицей в малых дозах, зная, что это не только вкусно, но и невероятно полезно для вашего здоровья!
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