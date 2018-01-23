Ученые нашли ген, отсутствие которого повышает риск агрессивного рака простаты

Мужчины, у которых нет одного из вариантов гена HSD17B4, чаще сталкиваются с раком предстательной железы, устойчивым к лечению. К такому выводу пришли ученые из Кливлендской клиники.Предыдущие исследования показали, что ген HSD17B4 кодирует ферменты, которые инактивируют андрогены (мужские половые гормоны).Андрогены необходимы для роста опухоли простаты, поэтому их инактивация должна предотвращать развитие рака. Однако ферментов, связанных с HSD17B4, также много в опухолях предстательной железы на поздних стадиях. Для лечения рака простаты часто применяется антиандрогенная терапия (клетки лишают андрогенов). Но лечение нередко теряет эффективность, и рак становится устойчивым.Исследователи оценили уровень экспрессии HSD17B4 в образцах ткани людей с локализованным раком простаты, участников с раком простаты, устойчивым к лечению, и у тех, кто не имел рака простаты. Уровень экспрессии гена был примерно одинаковым у добровольцев с локализованным раком простаты и у здоровых участников. А у людей с раком простаты, устойчивым к лечению, он оказался снижен.Ученые пришли к выводу, что наличие гена HSD17B4 может предотвратить прогрессирование рака. В частности, опухолям мешает расти особая изоформа фермента, кодируемого геном (изоформа 2). Изоформы – разные формы одного и того же фермента.