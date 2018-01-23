Почему кружится голова: названы возможные причины

Причин головокружения (вертиго) довольно много, они могут затрагивать самые разнообразные области здоровья человека. Часто головокружение возникает из-за вегетативной дисфункции (вегетососудистой дистонии).Иногда головокружение связано с проблемами в работе органов слуха. Например, при отите возможно снижение слуха, звон и шум в ушах и головокружение.Но зачастую вертиго связано с неврологическими заболеваниями. Это частый спутник мигреней, также оно возможно при опухолях головного мозга (тогда головокружение носит хронический характер и сопровождается сильными головными болями).Сердечно-сосудистые болезни также могут привести к приступам головокружения. Они возникают из-за нарушения кровообращения, в результате чего может развиться такое опасное для жизни состояние, как инсульт.Иногда головокружение возникает при резкой смене положения тела, особенно это касается людей, у которых сидячая работа. Если весь день сидеть за компьютером, а затем резко встать, голова может закружиться. Это случается из-за нарушения кровоснабжения мозга, а именно его отделов, которые отвечают за координацию. Данных проблем можно избежать, если не допускать перенапряжения мышц шеи: делать перерывы, разминаться, выходить на улицу, делать элементарные физические упражнения.Приступы головокружения могут быть следствием травмирования шейного отдела позвоночника. Также их может спровоцировать передозировка лекарствами от гипертонии. Не нужно забывать, что пониженное давление (гипотония) – это тоже проблема для человека. Оно часто вызывает приступы головокружения.Причиной вертиго может быть элементарное укачивание в транспорте, от которого страдают многие. В таком случае неприятные ощущения помогут устранить специальные препараты.Головокружение может быть симптомом ряда психических расстройств: панических атак, агорафобии (боязни открытого пространства с большим скоплением людей) и т.д.Начать нужно с обращения к неврологу. Если он исключит неврологические заболевания, тогда необходимо посетить врача-отоларинголога. Если и он не выявит причин головокружений, обратитесь к терапевту, чтобы он дал направление к другим узким специалистам. Возможно, понадобится консультация онколога, психолога, кардиолога и других врачей.Диагностика причин головокружений довольно обширна: нужно пройти вестибулярные тесты, аудиометрию, проверить состояние сосудов с помощью УЗИ, компьютерной томографии или МРТ.Чтобы устранить систематически возникающие головокружения, следует выявить и устранить их причину. На это может понадобиться много времени и средств, но довести дело до конца нужно, иначе проблема может приобрести серьезный и опасный для здоровья, а иногда и жизни характер.