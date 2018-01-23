Диагнозы древнегреческих врачей подтвердились

Как сообщает издание Journal of Archaeological Science, ископаемые экскременты действительно содержат паразитов, описанных в самых старинных медицинских текстах.Исследователи из Университета Кембриджа использовали для изучения биологических образцов микроскопию. Образцы – остатки фекалий, собранных с поверхности тазовых костей скелетов, погребенных в неолите (IV тысячелетие до нашей эры), бронзовом веке (II тысячелетие до нашей эры) и римском периоде (146 г. до н.э. - 330 н.э). Команда из Кембриджа работала над этим проектом совместно с экспертами в области археологии и антропологии Древней Греции из Афин.Ученые обнаружили в образцах яйца двух видов гельминтов: власоглава (Trichuris trichiura) и аскарид (Ascaris lumbricoides). Власоглав заражал людей уже в эпоху неолита, а с бронзового века им начал досаждать и аскаридоз.Гиппократ – известный врач с греческого острова Кос, живший в 5-4 веках до нашей эры. Он прославился разработкой концепции гуморальной теории, объясняющей природу болезней как дисбаланс четырех «жидкостей»: черной желчи, желтой желчи, крови и слизи. Она оставалось приемлемым объяснением этиологии заболеваний, которой следовали врачи в Европе еще более 2000 лет спустя, вплоть до 17-го века. Гиппократ и его ученики описывали в своих медицинских текстах многие заболевания, включая гельминтозы, а историки пытались выяснить, какие патологии они имели в виду. Упоминание об этих инфекциях в трудах Гиппократа также включает их симптомы: рвоту с червями, диарею, лихорадку, изжогу, слабость и вздутость живота.