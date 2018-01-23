Улучшаем иммунитет народными способами

Чаще всего мы болеем в осенне-зимний период. Как оказалось, главная причина всех болезней – слабый иммунитет.Чтобы быть всегда здоровым, нужно немного изменить привычный образ жизни.Ни в коем случае нельзя валятся на диване с надеждой, что болезнь минет вас. Курения и недосыпание также ослабляют иммунитет. А вот положительные эмоции, занятия спортом и свежий воздух укрепят ваше здоровье.Алоэ – самый древний и лучший иммуномодулятор. Сделать лекарство с него очень просто – нужно смешать стакан меда вместе с полстакана сока алоэ, потом добавить стакан вина (лучше кагора). Это лекарство употребляется перед едой 2-3 раза в день, по чайной ложке.Молочай Палласа – это растения растет в Сибири, его народное название «мужик-корень». Оно также относится к сильным иммуномодуляторам. Для изготовления лекарства берут 50 грамм высушенного корня, добавляют его к 500 грамм водки. Оно должно настаиваться в темном месте около 3-х недель. Его нужно применять осторожно, так как это растение ядовитое. Нельзя допускать передозировку, принимать его нужно от 1 до 3 месяцев, три раза на день исключительно по 7-10 капель.Сбор для успокоения и укрепления. Таким лекарством можно также лечить аритмии и другие сердечные заболевания.Делается оно из сушеных трав мелиссы, шишек хмеля, корнем валерианы, цвета липы, пустырником и зерен кориандра. Все компоненты берут в равных долях. Эту смесь трав необходимо заваривать в кипятке. Кипяток накрыть крышкой и дать остыть. В день можно пить 2-3 порции.Эти рецепты проверены экспертами лично мной. Благодаря им самочувствие улучшается, как и настроение!