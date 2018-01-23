5 причин, почему не растут мышцы

Бывает так, что начиная качать мышцы в определенный момент процесс роста останавливается. Причиной остановки роста мышц может быть: недосыпание, нерегулярные тренировки, недоедание, переутомление, недостаточное количество белка в рационе.Для того, чтобы росли мышцы нужен избыток калорий. Ведь для роста новых клеток нужна энергия, которую тела берёт из пищи. Чтобы заставить мышцы расти необязательно, скрупулёзно высчитывать калории, достаточно увеличить дневной рацион в полтора раза, и вы увидите первые результаты уже через пару недель.Мышечная масса растет не на тренировке, а в период восстановления. Лучшее время для перезагрузки организма - ночь. Спите от 6 до 8 часов в сутки. Идеальный вариант будет спать пару часов ещё и днём.Чтобы достичь успеха в телостроительстве, нужно заниматься с железом постоянно. Если вы посещаете тренажерный зал только тогда, когда у вас есть настроение, то результата вы не добьетесь. Будьте стабильны в тренировках и занимайтесь минимум 3-4 раза в неделю.Слишком частые и интенсивные тренировки тоже могут быть причиной остановки прогресса в наборе мышц. Важно давать нагрузку, которую тело сможет переварить, иначе вы перетренируетесь.Белок - основной строительный материал. Ведь мышцы - это белковые структуры. Поэтому ешьте минимум 1,5 грамм белка на килограмм веса тела, чтобы мышцы имели возможность восстанавливаться и расти.Если у вас затормозился прогресс в наборе мышечной массы, то скорее всего дело в одной из данных причины. Устранив причину, вы сможете с новыми силами набирать мышцы и совершенствоваться