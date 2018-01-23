5 причин преждевременного старения

Наш организм это целая система, которая работает независимо от нас, но мы напрямую влияем не нее. Существует ряд важных причин, по которым организм быстро изнашивается и человек например в 30 уже выглядит на все 40.Бесспорно, генетика играет важную роль. Но есть ещё ряд факторов, негативно влияющих на этот процесс.Вот, причины старения и если это есть в вашей жизни, то стоит отказаться от этого и изменить образ жизни:Все вредные привычки как алкоголь, табакокурение и подобное убивает массу клеток в организме, зашлаковывает и отравляет человека и что, соответстенно, ведёт к быстрому старению.Если человек мало спит, а то и вобще не спит ночами, например, работает, то это тоже негативно сказывается на клетках организма.Мы, как известно, на 80 % состоим из воды. И недостаток её приводит к дисбалансу. Нужно выпивать в день около 1,5 литра воды.4. Недостаток витаминов и неправильное питание.Питаться нужно правильно, получая все необходимые витамины.Нужно заниматься спортом. Если вы мало двигаетесь, то тело начинает стареть, атрофироваться. Нужно хотя бы делать по утрам зарядку.Вот основные причины быстрого старения организма. Но всё в наших руках и мы может изменив образ жизни, стать вновь молодыми и здоровыми