Варикозное расширение вен: 5 натуральных средств для успешного лечения

Врачи считают, что основная причина развития варикоза — наследственная. Если у ваших родителей или бабушек-дедушек есть варикозное расширение вен, то эта неприятность могла передаться и вам. Причем неважно, на ногах или в других местах было расширение вен у ваших предков: болезнь может локализоваться в паху, в области анального отверстия — если есть ген, обеспечивающий слабую венозную стенку, то он может рано или поздно проявить себя.Но даже самая слабая венозная стенка может не растянуться, если для того не будет причин. Начало и скорость развития заболевания зависят от неблагоприятных факторов, которым вы подвергаете свои ноги.К ним относится неподвижный образ жизни, необходимость сидеть по 6–8 часов в день (за компьютером, в машине и т. д.), повышенные физические нагрузки (необходимость поднимать и таскать тяжести), ношение высоких каблуков, нежелание заниматься собственным телом и хотя бы изредка заглядывать к врачу-флебологу.Для укрепления венозных стенок также модно успешно использовать средства народной медицины.1 столовую ложку измельченных шишек залить 1 стаканом кипятка и нагревать на водяной бане в течение 15 минут. Отвар пить по 0,25 стакана перед едой.1 столовую ложку измельченной коры залить 0,5 л кипятка, кипятить в течение 10 минут, процедить. Пить по 0,3 стакана 2–3 раза в день перед едой.2 столовые ложки измельченных листьев залить 0,5 л кипятка, настаивать в течение 2 часов. Пить по 0,3 стакана 3 раза в день перед едой.50 г цветков или измельченных плодов залить 0,5 л водки. Настаивать в течение 2 недель в теплом темном месте, ежедневно взбалтывая. Принимать по 30 капель 1 раз в день в течение 3–4 недель.(20 г), коры березы пушистой (20 г), коры дуба обыкновенного (20 г), травы хвоща полевого (50 г), корня ежевики сизой (50 г), корня ревеня тангутского (30 г), цветков бессмертника песчаного (30 г): 2 столовые ложки смеси варить в течение 5 минут в 2 стаканах кипятка, настаивать до охлаждения. Процедить и пить по 0,3 стакана 2 раза в день при варикозном дерматите.