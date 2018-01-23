Взрослые, родившиеся раньше срока, мыслят иначе

Ежегодно в мире около 10% детей рождается преждевременно. Это примерно 15 миллионов младенцев. Недоношенность влияет и на физическое, и на умственное развитие ребенка, особенно если его вес при рождении был менее 1,5 килограммов. Иногда преждевременные роды возможно предотвратить, но в некоторых случаях этого сделать не удается. В Норвежском университете технологии и науки (Norwegian University of Science and Technology) специалисты изучили, как связаны недоношенность и когнитивные способности у взрослых, которые когда-то родились раньше срока. Научную группу возглавил Александр Олсен (Alexander Olsen), невролог и нейропсихолог.Олсен и его коллеги решили исследовать, каким образом слишком раннее рождение влияет на когнитивный контроль (способность регулировать поведение в зависимости от внешних обстоятельств) и способность мыслить проактивно и реактивно как его отражение. У многих людей, чей вес при рождении был очень низким, возникают проблемы с когнитивным контролем. Для научной работы норвежцы выбрали группу людей, которые родились на малых сроках в 1986-1988 годах в Норвегии. Всего было отобрано 32 человека, которые уже участвовали в различных исследованиях и в их рамках проходили процедуру МРТ в один год, 5, 14 и 20 лет. Кроме того, участвовала также и контрольная группа, в которой были сверстники указанных выше участников, родившиеся вовремя. Всем молодым людям предложили один и тот же тест, который заключался в том, что им показывали разные буквы, и нужно было нажать на кнопку, если в списке появлялась новая буква, но не «Х». При этом в основном требовалось именно нажимать на кнопку, применяя проактивное мышление, чтобы идентифицировать новые буквы, так как буква «Х» появлялась только в 10% случаев – тогда работало реактивное мышление, с помощью которого мозг справлялся с осмыслением неожиданной ситуации.И недоношенные, и доношенные участники справились с заданием одинаково эффективно, но мозг, как показала функциональная магнитно-резонансная томография, работал у них при этом по-разному. Родившиеся раньше срока люди в основном пользовались реактивным мышлением – гораздо чаще, чем их сверстники. Это означает, что они каждый раз воспринимали информацию как совершенно новую, их мозги не были организованы оптимальным образом, они отличались сверхбдительностью и гиперактивностью. Это может стать причиной повышенной тревожности и эмоциональности, сообщили специалисты.