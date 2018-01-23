Подростковый возраст хотят продлить до 24 лет

Эксперты, опрошенные журналом Lancet, уверены, что современные дети дольше взрослеют, а потому подростковый возраст стоит продлить до 24 лет. В современном обществе дети дольше учатся, дольше живут с родителями, позже начинают зарабатывать, заводить свои семьи и детей. Именно потому называть их взрослыми в 19 лет нет смысла, уверены специалисты – у большинства их них период подростковости продолжается примерно до 24 лет. Согласны с таким мнением не все – кто-то считает, что такая постановка вопроса сделает нынешних детей еще более инфантильными.Те, кто голосует за «длительный период подростковости», отмечают, что после 19 лет тело продолжает меняться: развивается мозг, появляются зубы мудрости, продолжается рост.Они также отмечают, что молодые люди просто не готовы становиться взрослыми в 19 лет: большинство из них не желают жениться в столь раннем возрасте, а заведение детей откладывают на «после тридцати». Национальное бюро статистики Великобритании приводит данные о возрасте супругов, вступающих в брак впервые: в 2013 году средний возраст мужчин составлял 32,5 года, а женщин – 30,6 года. Это на 8 лет больше, чем в 1973 году.Эксперты уверены, что изменения должны произойти на государственном уровне: в том случае, если подростками будут считаться люди в возрасте от 10 до 24 лет, то это значит, что до достижения «взрослого» возраста, они должны будут получать все необходимые им социальные льготы для молодежи. С таким предложением выступила, в частности, руководитель центра детского здоровья Королевской детской больницы в Мельбурне Сюзан Сойер (Susan Sawyer).А вот Джен Маквариш (Jan Macvarish) из Кентского университета (Кентского университета) с этой точкой зрения категорически не согласна. Она уверена, что такое продление подросткового возраста приведет к тому, что современная молодежь не будет стремиться взрослеть, а их стремление к самостоятельности в таком возрасте будет восприниматься обществом как патология, а не норма.Она уверена, что инфантильность или, наоборот, взросление подростков формируются в большей степени под давлением общества, а не в результате влияния тех или иных биологических факторов.