Названы самые полезные продукты для ужина

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Эксперты утверждают, что можно не только ужинать после 18:00, но и эффективно при этом худеть. Самый распространенный миф, в который до сих пор верят многие женщины и мужчины, это не ужинать после шести вечера, иначе красивой фигуры не видать или о похудении не стоит мечтать.Диетологи во всем мире устали повторять одно и то же - кушать после 18:00 не просто можно, а даже нужно. Наоборот, делать такой большой перерыв между приемами пищи (12-14 часов) чреват замедлением обмена веществ и соответственно увеличением массы тела.Ученые провели исследование, в котором принимали участие три группы людей, которым предлагали питаться по специальному меню и тренироваться в спортзале. Больше всего ученых интересовал ужин, поэтому первой группе они предложили прямо перед сном выпивать белковый коктейль, второй - заниматься спортом в вечернее время, а третьей - и тренироваться и употреблять белки на ужин.В результате исследования учеными было выяснено, что все три группы добровольцев улучшили состояние своего здоровья и ускорили обмен веществ, но что самое главное - похудели. Правда, результаты третьей группы были самыми явными.Таким образом ученые пришли к выводу, что на ужин человек может употреблять любые белковые продукты, причем трапеза имеет право быть за час до сна, но лучше, если перед ней потренироваться в зале.Белок растительного происхождения: горох, фасоль, киноа, зелень, семечки, кунжут, овощи зеленого цвета, нут, тофу, соевое молоко.