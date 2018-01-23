Диетологи рассказали о ранее неизвестной пользе зеленого чая

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Зеленый чай помогает предотвратить тучность, выяснили ученые.Они утверждают, что этот напиток способствует сохранению фигуры.Ученые из Пенсильванского университета установили, что зеленый чай способен замедлить увеличение веса и помочь предотвратить тучность.Тучные мыши, которых во время диеты с высоким содержанием жиров кормили веществом, содержащимся в зеленом чае, набирали вес значительно более медленно, чем контрольная группа мышей, не получавшая пищевой добавки, сообщил доцент Джошуа Ламберт.«В данном эксперименте мы увидели, что скорость прибавления в весе действительно замедляется», сказал Ламберт.Ученые, опубликовавшие результаты в издании Obesity, кормили две группы мышей пищей с высоким содержанием жиров. Мыши, которые помимо этого потребляли эпигаллокатехин-3-галлат– вещество, обнаруженное в составе зеленого чая– набирали вес на 45% медленней, чем контрольная группа, которой пищевая добавка не полагалась.«Наши результаты предполагают, что если пить зеленый чай, потенциальная тучность наступит значительно позже, чем без него», –прокомментировал Ламберт. Напомним, что не так давно ученые открыли новое свойство зеленого чая.Специалисты утверждают, что зеленый чай – прекрасный профилактический способ борьбы с простудными заболеваниями. При этом метод использования чая удивляет, его нужно не пить, а просто полоскать горло.Желательно три раза в день.