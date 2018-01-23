Простой, но эффективный способ похудеть без особых усилий

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Исследователи из Великобритании открыли неожиданную пользу принятия горячих ванн.Оказывается, такое занятие помогает не только расслабиться, но и сбросить лишние килограммы. Для подтверждения своей теории специалистами была собрана группа добровольцев. Разделив подопытных на два отряда, первый отправили заниматься на тренажерах, а второй — принимать горячую ванну.Сравнив показатели сожженных калорий у двух групп, ученые пришли к интересному выводу – оно было примерно одинаковым.Исследовательской группе удалось обнаружить и еще одно положительное свойство привычки принимать горячую ванну. Как оказалось, сей процесс помогает нормализовать уровень сахара в крови.Многие люди, находящиеся в состоянии ожирения, одновременно с этим страдают и от диабета. И тем из них, кому не подходят занятие спортом, ученые предлагают альтернативу — горячие ванны. При отсутствии медицинских противопоказаний, разумеется.