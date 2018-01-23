Пить нужно не много, а правильно: как работает минеральная вода



Пейте по 3 стакана воды в день за 30 минут до еды в течение 30 дней. Это будет один курс.



Проводите 2?3 таких курса в год.



Йодосодержащую воду перед приемом немного подогревайте на водяной бане.



Перед употреблением воды откройте бутылку и выпустите углекислый газ, чтобы избежать повышенной кислотности желудка.



Для очищения организма воду не нужно пить курсами. Проводите детокс по обычной схеме — стакан воды за полчаса до приема пищи — в течение 1?3 дней. Затем делайте перерыв в 7?10 дней. Для усиления эффекта откажитесь во время детокса от жареной пищи, полуфабрикатов и мучных изделий.



Мы привыкли пить много кофе и много воды. Вода стала символом здоровья, а кофе — символом хорошего самочувствия. Насколько они оправдывают себя в условиях, когда вы недосыпаете, работаете «на пределе», ходите на тренировки или соблюдаете диеты?У многих производителей напитков (включая крупные бренды) нет собственных артезианских скважин, поэтому вода из кулера или бутилированная вода — это чаще всего химически очищенная водопроводная вода. Она утоляют жажду, но не содержит нужных организму микроэлементов. Есть ли смысл пить в больших количествах? Нет. Во?первых, мы и так получаем достаточно жидкости из самых разных напитков и продуктов питания в течение дня. Во?вторых, утверждение о том, что в день нужно выпивать 6?8 стаканов воды клинически не доказано. Занятия спортом, жаркий климат, простуда — исключения из правил, тогда организму действительно требуется больше воды, чем в обычных условиях. В остальных случаях утверждение «пить нужно много» лучше заменить парадигмой «пить нужно правильно».О бальнеологии — науке о лечении минеральными водами упоминали ещё в античных трудах по медицине. Советский учёный Александр Лозинский в первой половине 20 века сумел превратить направление из мистического знания в фундаментальную науку. После нескольких десятилетий забвения лечение минеральными водами снова возвращается в моду на фоне растущего недоверия к лекарственной медицине.Бальнеология предполагает «мягкое оздоровление» за счёт поддержания в организме баланса минералов и микроэлементов. Раньше для этого необходимо было ехать«на воды», но сегодня ты можешь пройти курс минерализации дома. К тому же стоимость одного литра качественной минеральной воды из Чехии или с Кавказа сравнима с чашкой кофе из Starbucks.Природная минеральная вода — та, что добыта из артезианской скважины и разлита недалеко от источника.Если на этикетке не указан номер скважины, значит это искусственно минерализованная вода. Некоторые производители обогащают минералами обычную проточную воду, предварительно прогнав ее через фильтры. Чтобы самостоятельно составить курс, определи какого минерала не хватает в твоем организме: кальция, железа, йода и так далее. И лишь затем выбирай марку. Дело в том, что содержание того или иного микроэлемента напрямую зависит от источника, где добывалась воды. Здесь стоит выделить три основных региона: российский Кавказ, Чехию и Австралию.В растительной пище содержится только негемное железо. Оно усваивается хуже гемного, которым богаты белки животного происхождения. Для сравнения: из бобовых усваивается только 3% железа, из фруктов — 4%, в то время как из говядины — 22%. Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, предупредить железодефицит помогут воды из Рудольфова источника (Чехия) или дарасунского источника (Забайкалье). В этих водах также содержится достаточное количество кальция, что актуально при отказе от молочных продуктов.Авралы на работе, недосыпание, тревожность не проходят бесследно. Гормон стресса кортизол снижает выработку эстрадиола и угнетает работу щитовидной железы. А гормональные расстройства, в свою очередь, становятся новым источником стресса. Получается замкнутый круг. Организм не успевает восстановиться, ему не хватает собственных ресурсов, чтобы справиться с ежедневным напряжением. Если вы живете в режиме цейтнота, пропей курс йодосодержащей минеральной воды. Больше всего природного йода содержится в минеральной воде из европейского источника Винцентка,которую сегодня можно найти во многих аптеках. Восполнение дефицита йода положительно скажется не только на состоянии щитовидной железы, но и на вашем настроении и работоспособности. Кроме того, воды с природным йодом прекрасно сопровождают диеты для снижения веса.Кальций — один из главных структурных компонентов костной ткани и дермы. И в первую очередь от его дефицита страдают не кости, а кожа, волосы и ногти: кожа становится сухой, под глазами появляются мешки, волосы начинают интенсивно выпадать, а ногти слоятся и ломаются. Чтобы предотвратить нехватку кальция, выбирайте кальциево-магниевые воды: «Зайечицкая Горькая» (Чехия), «Нарзан», «Ижевский источник». С магнием кальций усваивается лучше. Кроме этого, магний благотворно влияет на нервную систему.Диетологи и нутрициологи советуют время от времени очищать организм от токсинов. Регулярный детокс улучшает состояние кожи, избавляет от хронической усталости и помогает похудеть. Но жесткие диеты и голодания из традиционных детокс-программ подходят далеко не всем. Попробуйте мини-детокс на минеральной воде. Во?первых,минеральная вода поможет поддерживать необходимый баланс солей и микроэлементов. Во?вторых, щелочные минеральные воды будут способствовать выведению из организма токсинов и лишней воды. Для детокс-целей лучше использовать щелочные воды с низкой минерализацией (до 1 г/л) — Prolom voda (Сербия) или «Ессентуки № 20» (Россия). Концентрация солей в них крайне низкая, поэтому они не влияют на электролитный баланс организма.С жидкими минералами важно не переусердствовать. Ежедневно пить воду с высокой минерализацией — вредно. Если какого-то минерала поступает больше, чем нужно организму, нарушается равновесие. Как в случае с калием и натрием: употребление в большом количестве натриевой минеральной воды приводит к вымыванию из организма калия и наоборот. Но пить минеральную воду редко — все равно, что не пить совсем. Никакого эффекта вы не почувствуете, ведь дефицит веществ за 1?2 дня не восполнить. Составляя свой собственный курс приема минеральной воды, придерживайтесь общих и частных рекомендаций.