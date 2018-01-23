Ученые рассказали о смертельной опасности сладкого

Исследователи из Копенгагенского университета установили, что употребление сладких напитков и пищи с высоким содержанием сахара приводит к ухудшению кровоснабжения в тканях и различных органах. С годами это может нарушить работу кровеносной системы и грозит опасными для жизни состояниями, в том числе инсультами и инфарктами, пишет The Copenhagen Post.В эксперименте принимали участие 12 мужчин. В день они употребляли по 225 грамм сахара. Во время тестирования они садились на стул и поднимали одну ногу. Через 2 недели исследования в конечность стало поступать на 17% меньше крови. Таким образом, по мнению ученых, начинает страдать мозг и сердце.По словам исследователей, 0,5 л сахарного напитка, выпиваемого время от времени, не окажет серьезного вреда на здоровье, при условии что человек питается правильно и включает в свой рацион фрукты, орехи и овощи.