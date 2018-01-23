Как фруктовый сок влияет на уровень сахара в крови

После употребления стопроцентного фруктового сока уровень сахара в крови может и не повыситься. В ходе нового исследования ученые опровергли одну из самых распространенных утверждений в области здорового питания.Как сообщают "Аргументы недели", в ходе опытов специалисты следили за изменением сахара в крови организма после того, как респонденты употребляли натуральный стопроцентный сок из различных фруктов. По итогам оказалось, что сок из винограда, ягод, яблок, граната и всевозможных цитрусовых не влияют на изменения показаний сахара в организме.Также в процессе исследований выяснилось, что уровень глюкозы и инсулина при систематическом употреблении такого натурального сока не меняется. Таким образом повышенная опасность развития диабета исключена.Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование и выяснили, что дети, которые в большом количестве пьют фруктовые соки, имеют повышенный риск заболеть астмой.Специалисты изучили рацион и медицинские показатели более тысячи малышей. Проведя анализ данных, медики выяснили, что сильнее всего подвержены астме дети, которые употребляют в пищу продукты с повышенным содержанием сахара.Ученым также удалось обнаружить, что проблемы с дыханием возникают у ребенка, если его мама злоупотребляла сладкими напитками во время беременности.