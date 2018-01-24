Как быстро похудеть зимой: советы практикующих экспертов

Эти рекомендации помогут вам быстро сбросить лишний вес и при этом не навредить своему здоровью.Существует множество способов похудения и практически все они основаны на том, чтобы человек, желающий сбросить лишние килограммы, начал правильно питаться, соблюдая низкокалорийную диету, и заниматься спортом.Американские ученые знают, как зимой быстро худеть и при этом сильно не перенапрягаться в тренажерном зале. Оказывается, ходьба по заснеженному тротуару - это эффективный метод сжигания калорий. Для того, чтобы добиться максимального результата, нужно ходить быстро и пройти не менее 7 км за 30-40 минут. Для тучного человека это расстояние может показаться непреодолимым, но попробовать стоит.Независимо от того, в каком доме вы живете - частном или многоэтажном, берите лопату и выходите разгребать снег 1-2 раза в день. Особенно, если погода так и шепчет, а снег не прекращает идти круглые сутки.Всего за час активной уборки снега вы потеряете от 800 калорий, но это вовсе не означает, что потом можно будет плотно поужинать и лечь спать. Выпейте чашку зеленого чая с медом и лимоном, выполните еще какие-то дела по дому, примите горячую ванну или душ, а только потом отправляйтесь в постель. В таком случае эффект будет заметен уже на следующий день и вы заметите, что стали легче на 0,5-1 кг.Вы думаете слепить снеговика - это просто? Во-первых, данное занятие подарит вам массу приятных эмоций, особенно, если вы будете лепить снежную бабу со своим ребенком или детьми. Во-вторых, вы будете активно двигаться, каждый раз наклоняясь за очередной порцией снега и поднимаясь в верх, дабы прилепить его к очередному шару снеговика.Во время лепки снежной бабы можно поиграть в снежки, что тоже мгновенно сжигает калории.Сейчас практически во всех регионах Украины идет снег и у каждого желающего есть возможность провести время на улице с пользой для души и тела. Было бы желание.