«Калькулятор смерти» покажет, сколько осталось жить тяжелобольному

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В Стэнфордском университете (Stanford University) разработали программу, которая может с высокой точностью ответить тяжелобольному человеку на вопрос, когда он умрет. Это может помочь врачам и родственникам пациента принять решение о своевременном переводе пациента в отделение паллиативного ухода. Искусственный интеллект использует технологии машинного обучения, чтобы на основе большой выборки медицинских данных рассчитать, насколько вероятна смерть конкретного человека в течение ближайших 3-12 месяцев. Авторы разработки указали, что часто врачи борются за жизнь человека до последнего, тогда как в некоторые моменты он, возможно, предпочел бы не подвергаться бесполезным уже процедурам, а доделать те дела, на которые у него раньше не хватало времени: попрощаться с родственниками, исполнить какое-либо из своих заветных желаний.Алгоритм использует медицинскую информацию пациента, собранную в течение года. Изначально его создатели исследовали данные двух миллионов больных, затем отобрали из них 200 тысяч. 160 тысяч медицинских карт использовали для обучения программы. Еще 40 тысяч затем задействовали для проверки получившегося алгоритма. Как оказалось, он был достаточно точен, верно определяя, умрет ли человек в течение 12 месяцев, в девяти случаях из 10. Большинство пациентов, согласно показаниям программы, должны были прожить дольше года (так и произошло). Кен Юнг (Ken Jung), один из соавторов научной работы, отметил, что целью его и его коллег было дать возможность самым больным людям и их родственникам успеть сделать что-то важное, пока пациенты еще имеют достаточно сил для этого.