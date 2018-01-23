«Калькулятор смерти» покажет, сколько осталось жить тяжелобольному
Алгоритм использует медицинскую информацию пациента, собранную в течение года. Изначально его создатели исследовали данные двух миллионов больных, затем отобрали из них 200 тысяч. 160 тысяч медицинских карт использовали для обучения программы. Еще 40 тысяч затем задействовали для проверки получившегося алгоритма. Как оказалось, он был достаточно точен, верно определяя, умрет ли человек в течение 12 месяцев, в девяти случаях из 10. Большинство пациентов, согласно показаниям программы, должны были прожить дольше года (так и произошло). Кен Юнг (Ken Jung), один из соавторов научной работы, отметил, что целью его и его коллег было дать возможность самым больным людям и их родственникам успеть сделать что-то важное, пока пациенты еще имеют достаточно сил для этого.
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