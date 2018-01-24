Попытки завести ребенка убивают сексуальное желание у мужчин

Специалисты из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили, что попытки завести ребенка снижают мужское либидо сильнее, чем депрессия, усталость и даже эректильная дисфункция. Видимо, дело в необходимости заниматься сексом по требованию и отсутствии страсти.В исследовании приняли участие 298 мужчин. Добровольцы ответили на вопросы о сексуальной жизни. Исследователи установили: несовместимость с партнером отражалась на либидо мужчин не так сильно, как стремление завести ребенка, пишет The Daily Mail.Еще в список основных факторов, снижающих либидо, вошли недостаточное количество мыслей о сексе и боязнь неудачи. Мужчин, столкнувшихся с этими факторами, секс интересовал на 22% меньше. Кроме того, на либидо участников влияла неуверенность в себе. А вот из-за проблем в отношениях либидо мужчин не страдало.