Больше есть и меньше спать. Секреты японского долголетия

Продолжительность жизни в Японии самая высокая в мире. В чём секрет их долголетия и как повторить их опыт?Возраст 20 тыс. японцев п­еревалил за 100-летний рубеж. 40 лет назад таковых едва набиралась сотня.18 июля 2017 г. ушёл из жизни. Он прожил 105 лет, до последнего дня принимая пациентов в Между­народной клинике Святого Луки в Токио, которую он возглавлял. Врач оставил после себя блокнот, в котором каждый его день был расписан на 5 месяцев вперёд. Он на собственном жизненном опыте доказал, что секрет долголетия реально покорился жителям Японии, и сумел благодаря медицинскому образованию вывести идеальный рецепт продления жизни. Хинохара разъезжал по миру с лекциями, стараясь передать знания максимальному числу людей. Вот каковы простые заповеди настоящего долгожительства, которые взяты нами из его книги «Жить долго, жить хорошо», разошедшейся в мире тиражом 1,2 млн экзем­пляров.Именно умение радоваться жизни, успехам своим и окружающих ставил на первое место японский врач. Ощущение веселья, задора и полноты жизни важнее сна, еды и даже лекарств. Вот что говорил про это сам Хинохара: «Человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Помните, в детстве, если нам было весело, мы забывали поесть, и сон нам был не нужен. У взрослых то же самое».Вы много видели толстых японцев? Разве что тех, кто принимает участие в национальной борьбе сумо, да и то они специально отъедаются. А средне­статистический японец, в том числе и все члены императорской с­емьи, едят не только правильно, но главное - мало! Чашка кофе, стакан апельсинового сока - вот и весь завтрак. Обед в идеале стоит пропустить, занимаясь чем-то интересным и у­влекательным. В крайнем случае перекусить чем-то незначительным. А ужин должен состоять из овощей, риса и рыбы, считал врач. Мясо можно употреблять два раза в неделю по 100 г.Не стоит зацикливаться на прошлом. Смотри всё время вперёд, даже если тебе уже много лет. Планы лучше записывать в блокнот и почаще перечитывать. Мечты материальны - чем больше думаешь, тем скорее найдёшь пути, как к ним добраться.Сигэаки Хинохара даже в последние годы своей жизни проводил минимум 150 лекций в год. Каждая из них - не меньше 1,5 часа. При этом лекции он читал, не присаживаясь ни на минуту. По его мнению, энергия заинтересованных слушателей даёт огромное количество сил. Не стоит зацикливаться на себе, ищите интересных (и не очень) собеседников - делитесь с ними опытом. Дорожите семьёй и проводите в общении с ними много времени. Сам врач отметил 105-летие в о­кружении 50 родных на экзотическом острове.Жить активно - не значит примерять на себя всё, что делает молодёжь. Начать танцевать брейк-данс в 80 лет - ненормально. Как только ты забыл о возрасте, считай, что ты уже на пороге старческого слабоумия, которое доставит проблемы и тебе, и твоим родным.Конечно, не стоит пренебрегать походами к специалистам, но нельзя делать из них культа. Сам Хинохара обязательно проходил ежегодную диспансеризацию, но относился к выводам врачей осторожно. Он говорил: надо понимать, что современная наука ещё неспособна вылечить всё. «Когда врач рекомендует вам сдать какие-то анализы или сделать операцию, спросите его, стал бы он советовать то же самое своим детям, жене или другим родственникам», - советовал Хинохара. Не ждите от врача чудес, не требуйте невозможного. Иногда дружеское общение, животное, созерцание природы способно творить чудеса больше, чем таблетка или скальпель.Отдыхать нужно активно, проводить время на диване перед телевизором - значит самому копать себе могилу. Необязательно проводить время в спортзале, достаточно много гулять, плавать, ездить на велосипеде. Сам Хинохара никогда не пользовался лифтом, а на лестнице перешагивал через две ступени.Черпая мудрость из книг, сам доктор считал главной книгой своей жизни «Аббата Фоглера» Роберта Браунинга. Цитата оттуда стала его девизом: «Надо ставить перед собой большие цели в искусстве и в жизни. Если вы собираетесь нарисовать круг, он должен быть таким огромным, чтобы и за всю жизнь не закончить».Героем для Хинохары с раннего детства был его отец, позже он вдохновлялся другими личностями: «Когда я оказываюсь в трудном положении, я стараюсь представить себе, что бы эти люди сделали на моём месте».По мнению японского медика, в больнице важной частью терапии помимо медикаментов и процедур должны стать музыка, театр, животные. Не следует зацикливаться на болевых ощущениях, надо усилием воли переключать внимание на другое.В погоне за материальным человек теряет здоровье, время. Но важнее помнить о любви, заботе, милосердии. Хинохара приводил слова мудреца по этому поводу: «Никто не знает, когда пробьёт его час. С собой всё это не унесёшь».Хинохара провёл долгое время в плену, там с ним творили ужасные вещи, но он выжил, потому что резерв сил и физических способностей человека оказался неограниченным. Важно делать монотонную работу с удовольствием.