Кофе и яйцо - идеальное сочетание для желающих сбросить вес

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Если человек пытается сбросить вес, и ему хотелось бы ускорить этот процесс, вероятно, стоит пересмотреть взгляд на рацион. Как передает The Health Site, эксперты рекомендуют на завтрак вместе с кофе или чаем обязательно съедать яйцо. Было установлено, что многие посетители спортзалов используют кофеин в составе предтренировочных комплексов. А добавление сырого яйца может усилить позитивный эффект.Ученые нашли свидетельства того, что в Венгрии, скандинавских странах, во Вьетнаме и ряде других стран люди уже давно смешивают сырое яйцо и горячий черный кофе. И сейчас эта смесь начала снова набирать популярность как предтренировочный напиток. Если выпить сырое яйцо, можно заразиться сальмонеллезом. Но горячий кофе делает его безопасным (бактерии не любят высоких температур).Кстати, еще в 2013 году японская компания Kao Japan выпустила кофе под маркой Healthya, который обещал сжигать жировые отложения. Для достижения заявленного эффекта, кофейные зерна обжаривают в 2,5 раза дольше, чем обычно. За счет этого производится большее количество хлорогеновой кислоты.Для снижения количества оксидов, образующихся в результате дополнительного обжига, используется специальное вещество. Производитель заявляет, что в ходе 12-недельного исследования испытуемые после употребления кофе Healthya потеряли в среднем до 1,5 килограмма. В эксперименте принимали участие 109 мужчин и женщин, страдающих ожирением и употреблявшие по 185 миллилитров специального кофе в день. В результате 25% испытуемых сообщили о потере веса после четырех недель, 51% - после восьми недель и 72% - после 12 недель.