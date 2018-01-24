Лекарства на основе чистотела опасны для печени

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Швейцарские эксперты не рекомендуют назначать их людям с ослабленной печенью.Швейцарский институт по изучению лечебных средств Swissmedic предупредил об опасности для здоровья печени противовоспалительного и спазмолитического препарата иберогаст.В его основе - экстракт чистотела и других трав.Чистотел применяется в медицине с древних времен: его традиционно использовали для борьбы с бородавками и при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях. В таком же качестве он применяется в составе препарата иберогаст.Медики достаточно давно подозревали чистотел в токсическом действии. В последние годы появляется все больше сообщений о негативном влиянии иберогаста на печень. Swissmedic советует врачам назначать пациентам с ослабленной печенью другие препараты. При применении лекарства всем другим стоит следить за печеночными пробами.