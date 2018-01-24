Ученые рассказали, сколько нужно спать в разном возрасте

Для нормальной и продуктивной работы нашему организму нужен здоровый сон. Это время необходимо организму, чтобы расслабиться, отдохнуть и набраться сил для нового дня. Нарушение режима сна, недосыпание или бессонница очень пагубно сказываются на состоянии организма. Так сколько нужно спать, чтобы выспаться и быть здоровым?Мы расскажем тебе о том, как влияет возраст на количество часов сна и еще парочку фактов, которые точно тебя удивят.Сколько часов нужно спатьКак бы ты ответил на этот вопрос? Скорее всего, ты скажешь, что нужно спать 8 часов или даже немного больше. Это практически верно, но не для всех. Оказывается, необходимое количество часов для сна зависит от возрастного фактора. То есть в разном возрасте эта цифра отличается.Чарльз Ксейслер, профессор Гарвардского университета, провел интересный эксперимент, целью которого было определить необходимое количество сна для каждой возрастной группы. Он получил такие результаты.Новорожденным (0–3 месяца) необходимо спать 14–17 часов.Младенцам (4 месяца — 11 месяцев) — 12–15 часов.Дети (1 год — 5 лет) — 11–14 часов.Дошкольный возраст и младшие школьники (6–13 лет) — 9–11 часов.Подростки (14–17 лет) — 8–10 часов.Молодежь (18–25 лет) — 7–9 часов.Взрослые (26 лет — 64 года) — 7–9 часов.Пожилые (старше 65 лет) — 7–8 часов.Но не существует универсального рецепта для всех. Тут как с размером обуви. Важно подобрать индивидуальный график и провести личный эксперимент. Сон — очень интересная тема и мы очень далеки от полного понимания того, как правильно спать, сколько спать и как это влияет на наш организм. Поэтому ученые постоянно проводят исследования и изучают сон.Наверняка можно сказать, что недосып очень пагубно сказывается на состоянии здоровья. Это влияет на когнитивные функции: реакция замедляется, концентрация внимания падает. Особенно если недосыпание хроническое. Но есть одна интересная особенность: человек, который спал всего 4 часа, может быть таким же внимательным, как и тот, кто спал 7 часов.Но проблема в другом. Каждый человек, выполняя какую-либо задачу, выспался он или нет, время от времени теряет фокусировку. Вот тут-то и ловушка. Если человек выспался, то он может быстро вернуть концентрацию и сфокусироваться на задаче. А вот для мозга человека, который спал 4 часа, — это задача не из простых.Профессор Клиффорд Сапер из Гарварда говорит: «Мозг невыспавшегося человека работает нормально, но время от времени с ним происходит что-то похожее на сбой питания у электрического прибора». Во время такого сбоя в мозге активируется зона, которая отвечает за страх. Тогда он начинает работать так, будто человеку угрожает опасность. Это проявляется напряжением мышц, мокрыми ладошками и нестабильным эмоциональным состоянием.Самая главная проблема заключается в том, что такой человек может перестать замечать снижение производительности, появляется ложное чувство безопасности. Это может повлечь серьезные последствия. Именно поэтому не стоит садиться за руль, если ты не выспался.Есть и другой взгляд на эту проблему. К примеру, профессор психиатрии Даниэль Крипке, который посвятил свои исследования проблемам сна, говорит о том, что избыточный сон тоже очень вредит организму. Он утверждает: «Люди, которые спят от 6,5 до 7,5 часов в сутки, живут дольше. Они более продуктивны и счастливы. А излишний сон может быть даже вреден для здоровья. Вы можете чувствовать себя хуже, проспав 8,5 часов, чем если бы проспали 5».